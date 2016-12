Treviso, auto in scarpata: 2 feriti

Un fuoristrada con a bordo due trentenni è uscito di carreggiata, forse per un cedimento della sede stradale, rotolando per una sessantina di metri in una scarpata, in località Collagù, nei pressi di Farra di Soligo (Treviso). I due sono stati tratti in salvo grazie al personale dell'elisoccorso del Soccorso alpino. Nessuno dei due è in gravi condizioni.