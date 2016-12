05:58 - La Squadra mobile di Treviso ha arrestato due albanesi, di 25 e 30 anni, trovati in possesso di 52 kg di marijuana. La polizia è intervenuta su segnalazione di due agenti romani che, mentre passeggiavano per la città fuori dal servizio, hanno notato quattro persone che si comportavano in maniera sospetta. L'ingente quantitativo di droga è stato trovato nell'abitazione di una delle persone.