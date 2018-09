Treviso, addio al celibato nel sangue: un morto durante rissa

I festeggiamenti per un addio al celibato sabato sera a Fontane di Villorba, nel Trevigiano, sono finiti nel sangue. Per motivi ancora in fase di accertamento, tra due gruppi di persone è scoppiata una rissa: dalle parole i litiganti sono passati ai fatti e sono spuntati alcuni coltelli: diverse persone sono rimaste ferite, e uno dei più gravi, un 20enne originario dell'Europa dell'Est, è morto poco dopo l'arrivo dell'ambulanza.