Treviso, addio al celibato nel sangue: muore 20enne

Doveva essere un addio al celibato all'insegna del divertimento e invece la scorsa notte i festeggiamenti a Fontane di Villorba, nel Treviggiano, sono finti nel sangue. Per motivi ancora in fase di accertamento, tra due gruppi di persone è scoppiata una rissa: dalle parole i litiganti sono passati ai fatti e sono spuntati alcuni coltelli. Sette persone sono rimaste ferite e uno dei più gravi, un 20enne originario dell'Europa dell'Est, è morto poco dopo l'arrivo dell'ambulanza.

Secondo la prima ricostruzione della vicenda erano in dieci a festeggiare a casa l'amico che si sarebbe dovuto sposare. Pare, però, che gli schiamazzi abbiano irritato i vicini, tre persone di origine romena. La discussione sarebbe poi sfociata in una rissa in strada, nella quale i tre avrebbero usato dei coltelli colpendo il gruppo che, in parte, si è dato alla fuga.



In strada sono rimasti i feriti e il 20 enne moldavo morto poco dopo l'intervento del 118. Dei sette giovani feriti, tre versano in gravi condizioni all'ospedale Ca’ Foncello di Treviso. Sulla vicenda indagano i carabinieri che sono alla ricerca dei tre aggressori.