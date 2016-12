Treviso, 20enne spacciatore dovrà pagare le tasse su proventi droga

La guarda di finanza di Treviso ha sottoposto a tassazione un 20enne arrestato in un'operazione antidroga assieme ad altre quattro persone. Il ragazzo ora deve rispondere dall'accusa di evasione fiscale per i proventi illeciti "esentasse" derivati dallo spaccio di stupefacenti: in poco meno di un anno era riuscito a ricavare dal traffico di droga 15 mila euro.