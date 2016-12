17 ottobre 2014 Traghetto contro chiatta a Venezia: feriti diversi passeggeri alla Giudecca L'incidente pare essere stato provocato da un guasto meccanico: l'imbarcazione è finita contro un mezzo per la posa dei pali da ormeggio, uno dei quali si è conficcato nella cabina passeggeri Tweet google 0 Invia ad un amico

21:58 - Sette persone sono rimaste ferite in un incidente ad un vaporetto dell'Actv, nel canale della Giudecca, a Venezia. Il mezzo è finito contro una chiatta per la posa delle "bricole" (i pali da ormeggio in laguna) e una di esse si è conficcata nella cabina passeggeri. Solo uno dei feriti è stato trasportato in ospedale per una lesione a un braccio; gli altri hanno riportato contusioni e colpi di frusta per l'urto.

Nel momento dell'impatto tra i due mezzi, la bricola era agganciata a una gru, e il contraccolpo l'ha fatto finire contro la barca, sfondando i finestrini e passando da parte a parte la cabina passeggeri.



Secondo i rilievi compiuti dai militari della capitaneria di Porto, l'incidente pare essere stato causato da un problema meccanico all'invertitore di marcia. Entrambi i mezzi sono stati posti sotto sequestro ed è stato aperto un fascicolo d'inchiesta per fare piena luce sull'accaduto.