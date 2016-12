Timbrava cartellino ma andava a casa: denunciato dipendente comune

11:48 - Passeggiava, tornava a casa o leggeva giornali al bar invece di lavorare. Un dipendente comunale di Belluno è stato denunciato per truffa aggravata e continuata e falso ideologico in atti pubblici. L'uomo si sarebbe dovuto occupare della pulizia dei parchi e dei giardini. E' anche emerso che ha usufruito di due mesi di permessi, percependo lo stipendio, per assistere la madre invalida che, in realtà, non vedeva il figlio da anni.

Belluno, timbra cartellino ma andava a casa

Nelle settimane di pedinamenti i finanzieri non lo hanno mai stato visto lavorare, né indossare la tuta da lavoro, né, tantomeno, portare al seguito gli attrezzi per lo svolgimento del proprio incarico. Anzi, in un pedinamento, è stato colto a rompere mentre il vetro di una finestra di un'ex scuola per poi entrarvi.



Tra le sue mansioni c'era anche quella di sgomberare i marciapiedi dalla neve durante il periodo invernale, ma, anche in questo caso, dopo un'abbondante nevicata a gennaio è stato riscontrato che, mentre i suoi colleghi erano tutti a spalare, l'indagato, in jeans e giubbotto alla moda, era a spasso per la città.



I militari del Nucleo di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza di Belluno, coordinati dal pm Roberta Galleco, hanno poi accertato che sul quaderno che avrebbe dovuto contenere il resoconto giornaliero dettagliato dei lavori svolti, l' assenteista aveva annotato per ciascun giorno "lavorativo" la generica frase "pulizia luoghi di lavoro".



Infine, e' anche emerso che l'uomo ha usufruito anche di 60 giornate di astensione dal lavoro, percependo regolarmente lo stipendio, per poter assistere l'anziana madre invalida che, ai finanzieri, ha detto di non vedere il figlio da anni.