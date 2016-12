Terremoto, la mostra del Cinema di Venezia annulla il ricevimento

La cena di gala e il ricevimento in programma dopo la cerimonia d'apertura della 73esima Mostra del Cinema di Venezia sono stati annullati in segno di "rispetto e solidarietà alle vittime del terremoto". Ad annunciarlo, con un tweet, è stato il direttore della manifestazione, Alberto Barbera. La Biennale, da parte sua, ha espresso "profondo cordoglio per le vittime, nonché viva solidarietà e vicinanza alle comunità duramente colpite dal sisma".