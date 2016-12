Tenta entrare in casa ex, arrestato

I carabinieri di Verona hanno arrestato un giovane ritenuto responsabile di aver reiteratamente perseguitato la sua ex compagna, un'operaia 22enne. L'uomo, già condannato ad agosto del 2013 per stalking, ha continuato nel suo comportamento: dopo numerosi sms di minacce, ha tentato di entrare nell'abitazione della donna forzando la porta d'ingresso e minacciandola anche di morte. A quel punto per l'uomo è scattato l'arresto.