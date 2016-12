Subisce furti, commerciante vicentino scrive: "Lo Stato aiuta i ladri"

"Sembrava una bomba o un grave incidente – racconta il commerciante al Corriere del Veneto - il vetro spesso che ho fatto montare non ha ceduto per quanto sia andato in frantumi, ma ha ceduto il serramento. In appena due minuti in tre hanno svaligiato il negozio di capi uomo e donna griffati, mentre un quarto aspettava in auto". Almeno 4mila euro di danni per il serramento, più la merce rubata di cui ancora non si conosce l'ammontare.



Esasperato, Mottes accusa lo Stato. Per questo il giorno successivo ha scritto a caratteri cubitali il suo grido di denuncia sulla vetrina del negozio, l'unica rimasta integra. Poi, con un carattere più piccolo ha aggiunto: "Ringraziamo le forze dell'ordine che con i mezzi che hanno… fanno del loro meglio". Per lui, sul web, tanti commenti di solidarietà. Manca solo un messaggio, quello di uno Stato che non è in grado di garantire sicurezza. Anzi, che "protegge i ladri".