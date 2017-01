Strage bus Verona, trovato martello per rompere vetro: gesto eroico

Gli agenti della polizia stradale hanno trovato un martelletto accanto a una delle vittime, forse uno studente, e i vetri dei finestrini rotti, all'interno del pullman finito contro un pilone e distrutto dalle fiamme in A4 a Verona. "Possiamo presumere - ha detto un poliziotto - che possa aver cercato di spaccare i finestrini per uscire dal pullman ma è morto in seguito ai traumi riportati nell'impatto. E' stato comunque un gesto eroico".