Il vicesindaco: "Le forze dell'ordine si impegnino in cose più serie" - Farebbe volentieri a meno di questo clamore il vicesindaco di Chioggia, Marco Veronese, che replica alle polemiche sullo stabilimento balneare dicendo: "Perché sprecare le già risibili risorse di uomini della polizia in cose come queste, invece di occuparsi del controllo degli abusivi in spiaggia al quale la polizia locale non riesce a far fronte?".



Veronese, che tra le sue deleghe ha anche quella al Demanio (il caso è quindi di sua competenza), sottolinea che "ci sono cose più serie in cui impegnare le forze dell'ordine. Certo, qualcuno vi ravvede il reato di apologia al fascismo, ma è un questione folkloristica un po' borderline, di cui nessuno tra i turisti, che credo non siano tutti di destra, e i residenti si è mai lamentato. Lo stabilimento, per quello che so, non ha avuto mai problemi di ordine pubblico o altro".