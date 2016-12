Soffoca con cuscino madre 90enne

Un uomo di 60 anni, Francesco Sgroi, ha ucciso soffocandola con un cuscino la madre 90enne, Amelia Castagnotto, a Cessalto (Treviso). Sconosciute al momento le cause del delitto su cui indagano i carabinieri. L'uomo si sarebbe recato dalla madre che aveva bisogno di assistenza per gli acciacchi dell'età. Dopo averla uccisa, il 60enne è uscito di casa vagando per strada in stato confusionale, dove poi è stato trovato e arrestato.