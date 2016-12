Sgravi al Veneto, Italia condannata

La Corte di Giustizia europea condanna ancora l'Italia: questa volta per il mancato recupero di 114 milioni di euro di riduzioni e sgravi fiscali concessi tra il 1995 ed il 1997. Si tratta di interventi giudicati come aiuti di stato a 1.645 imprese di Venezia e Chioggia. I giudici hanno inflitto una multa forfetaria di 30 milioni di euro, più 12 milioni per ogni semestre di ritardo nel recupero della somma.