19:23 - Un'auto è precipitata nel lago Restello a Vittorio Veneto, nel Trevigiano: nell'incidente sono morte due persone. La vettura ha sfondato un muretto cadendo nelle acque del bacino artificiale nella zona del Fadalto. L'allarme è stato dato da un automobilista di passaggio. I vigili del fuoco hanno dovuto far abbassare il livello del bacino per poter, grazie ai sub, individuare i corpi.