Senzatetto morto carbonizzato dentro auto nel Veronese

Un clochard 50enne è morto carbonizzato all'interno di un'automobile in un parcheggio a Santa Maria di Zevio (Verona). Stando a quanto emerso, il senzatetto aveva trovato rifugio nell'auto probabilmente per ripararsi dal freddo, ma qualcosa avrebbe innescato una fiamma o una scintilla: il fuoco ha avvolto la vettura, non lasciando scampo all'uomo.