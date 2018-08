Segregata per 14 giorni in un cassone per mele: fermato 50enne di Bolzano

Una donna di origini polacche è stata segregata per 14 giorni dentro un cassone di mele, coperto da altri cassoni, in mezzo ai filari di Sommacampagna (Verona). La mattina del 28 agosto le sue urla sono state sentite dai contadini di un campo attiguo che hanno avvisato le forze dell'ordine. Come riferisce "L'Arena", ad averla ridotta in tale condizione sarebbe stato un 50enne di Bolzano, fermato con le accuse di sequestro di persona e tortura.