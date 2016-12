Scomparso Padova, trovato il corpo di Antonio Floris: non evaso, ma ucciso

Sarebbe stato ucciso Antonio Floris, il detenuto sardo che si riteneva fosse evaso dal carcere di Padova venerdì scorso, dopo che non è rientrato in cella al termine di un permesso . Gli investigatori sono convinti che sia del 61enne il cadavere trovato con la testa fracassata nei pressi della coop dove lavorava.

Secondo i primi riscontri, Floris sarebbe stato colpito violentemente alla testa almeno due volte con un bastone o una spranga. Il corpo è stato poi nascosto sotto una catasta di legna. A scoprire il cadavere gli agenti di polizia che, dal giorno della scomparsa del detenuto, stavano pattugliando l'area della cooperativa gestita dai frati Mercedari in cerca di possibili tracce.



A orientare gli inquirenti verso l'ipotesi della fuga dal carcere è stato inizialmente lo stesso passato di Antonio Floris, latitante per anni e autore di ben due casi di evasione. Nel carcere Due Palazzi di Padova il 61enne stava finendo di scontare sedici anni di reclusione per tentato duplice omicidio.