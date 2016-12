22:15 - Uno sciatore trevigiano di 65 anni è rimasto ferito seriamente su una pista di Arabba, nel Bellunese, finendo contro un cannone spara-neve. E' stato ricoverato nel reparto di rianimazione dell'ospedale di Belluno, ma non sarebbe in pericolo di vita. L'uomo stava scendendo lungo una pista "nera", riservata agli esperti, quando ha perso all'improvviso il controllo degli sci colpendo in pieno la struttura.