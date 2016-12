Schianto Padova, muore una donna: preso il pirata della strada

E' stato arrestato il presunto pirata della strada che, domenica, ha provocato un incidente stradale in cui è morta una donna di 44 anni a Piazzola sul Brenta, in provincia di Padova. L'uomo, Stefan Alin Maracine, 28enne di nazionalità romena, si era messo al volante con un tasso alcolemico di 1,73 grammi per litro, ben oltre il limite consentito. Dopo lo schianto era fuggito a piedi senza prestare soccorso.

Alin Maracine stato arrestato per fuga e omissione di soccorso. secondo quanto ricostruito, l'auto condotta dal 28enne, in fase di sorpasso ad alta velocità ha tamponato un'auto ferma in centrostrada in attesa di svoltare a sinistra. Questa, spinta dall'urto, è andata a scontrarsi frontalmente contro una vettura che stava sopraggiungendo.