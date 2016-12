12:43 - Due ragazzi di 18 anni residenti a Brendola sono morti alle porte di Vicenza in un incidente frontale tra un'auto e una Vespa. L'allarme è stato dato dal conducente dell'auto, un 25enne ferito in maniera seria, ma non in pericolo di vita. L'impatto si è verificato in strada del Melaro ad Altavilla vicentina. Ancora da definire la dinamica della tragedia sulla quale stanno indagando Polstrada e carabinieri.