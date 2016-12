Scambia coppietta per ladri e spara

Un giovane di 20 anni è stato ferito mentre era in auto con la fidanzata in una via appartata, da un colpo di fucile esploso da un residente che aveva scambiato la coppia per dei ladri. E' accaduto a San Giorgio delle Pertiche, nel Padovano. Il giovane è ricoverato in ospedale con una prognosi di 40 giorni. Illesa ma sotto shock la fidanzata. I carabinieri hanno denunciato l'uomo per lesioni personali aggravate.