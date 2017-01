Rugby, arbitro 23enne colpita alle spalle durante gara di Serie A: gesto vigliacco, ma sarò ancora in campo

Al tappeto. Finisce letteralmente stesa sul campo il più giovane arbitro internazionale di rugby, Maria Beatrice Benvenuti, 23 anni, placcata alle spalle dal giocatore italo-argentino Bruno Andrea Doglioli durante la gara di Serie A Valsugana Padova - Rangers Vicenza. La donna, che arbitra partite di rugby da quando aveva 16 anni e che ha diretto in Coppa del Mondo femminile e diverse gare delle Olimpiadi di Rio, poteva "rimanere in sedia a rotelle o restarci secca", come lei stessa riferisce dopo la visita medica. "E' stato un gesto vigliacco, ma arbitrerò ancora", ha commentato. Doglioli, intanto, è stato squalificato per tre anni.

"In campo ci torno, non mollo", assicura a Il Corriere della Sera l'arbitro romano, 1.65 centimetri d'altezza e 50 chili di peso, il rugby nel sangue. "Non dico che non perdonerò mai, - ha aggiunto - sbagliare è umano. Ma voglio sottolineare che il mondo del rugby non è placcare alle spalle. I valori sono altri".