Rovigo, un uomo ucciso a coltellate in un appartamento

Un uomo è stato ucciso a coltellate a Badia Polesine (Rovigo). Il suo corpo è stato rinvenuto in un appartamento dal proprietario dell'immobile, che ha avvertito il 112. I carabinieri hanno trovato il cadavere riverso sul pavimento, con varie ferite di arma da taglio e con evidenti tracce di sangue intorno. La vittima, 40 anni circa, non è ancora stata identificata e non è stata accertata l'ora della morte.