Rovigo, tresca con la catechista: sacerdote abbandona la tonaca

11:41 - Ha deciso di abbandonare la tonaca, il parroco di un paesino in provincia di Rovigo coinvolto in una tresca con una delle catechiste della sua parrocchia. La decisione è arrivata in seguito a un periodo di riflessione che il sacerdote aveva preso dopo che il marito della donna aveva scoperto, ingaggiando un investigatore, la tresca fra i due.

Come racconta il quotidiano "Il Gazzettino", i fatti risalgono a qualche settimana fa: il marito della donna, direttore del coro della parrocchia, sempre più sospettoso dell'amicizia e della confidenza tra la moglie e il sacerdote, aveva ingaggiato un investigatore, spinto anche dai pettegolezzi che da tempo giravano in paese.



Venuta alla luce la verità, marito e moglie si sono separati. Il parroco, messa almeno temporaneamente fine alla relazione, aveva deciso di prendersi un periodo di riflessione, alla fine del quale è arrivata la decisione di lasciare la tonaca.