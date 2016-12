Rovigo, incidente durante una gara in go kart per ragazzi: grave un bambino di dieci anni

Un bambino di dieci anni, di Montebelluna (Treviso), è rimasto gravemente ferito mentre stava partecipando a una gara di go kart all'autodromo di Adria . Il ragazzino è stato trasportato d'urgenza in elisoccorso all'ospedale di Rovigo. I medici al momento si sono riservati la prognosi.

L'incidente è avvenuto alla partenza di una delle gare "monomarca". Nello scontro, la cui dinamica non è ancora chiara, sono rimasti coinvolti altri due kart, condotti sempre da ragazzini, che sono rimasti feriti in modo lieve. Il bambino più grave è stato subito soccorso dal personale sanitario, in servizio all'autodromo, che ha poi chiamato l'elisoccorso. Nel maggio dello scorso anno, sempre sulla pista di Adria, durante delle prove libere in moto era morto un padovano di 42 anni.