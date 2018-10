Rovigo, cane gettato dal finestrino e poi ucciso: condannati proprietario e veterinario

Un anno e due mesi di reclusione per il proprietario del cane. Un anno di carcere per il veterinario, per il quale il giudice ha disposto anche un anno di interdizione dalla professione. Questa la sentenza di condanna emessa dal giudice del tribunale di Rovigo nel processo per l'uccisione di un cane gettato sulla strada dal finestrino dell'auto. I fatti risalgono al febbraio 2015.