Rovigo,78enne trovato morto nella sua abitazione: ipotesi rapina finita male

18:46 - Un uomo di 78 anni, Sereno Berveglieri, è stato ritrovato senza vita nella sua abitazione di San Pietro di Polesine, in provincia di Rovigo, dove viveva da solo. In testa aveva un sacchetto di nylon. Gli investigatori propendono per l'ipotesi di omicidio, probabilmente conseguente a una rapina. A lanciare l'allarme è stato il figlio della vittima. La morte dell'anziano potrebbe risalire a domenica.

Il figlio, assieme alla moglie, si era recato a casa del padre insospettito dal fatto che non lo sentiva da alcuni giorni. Dall'abitazione dell'anziano risultano scomparsi una televisione e l'auto, una Peugeot 106.



Poco lontano dalla casa, piuttosto isolata, è stata trovata una bicicletta che non si esclude possa essere stata usata dall'aggressore per arrivare, mentre per allontanarsi avrebbe usato l'auto dell'anziano, di cui al momento non c'è traccia.