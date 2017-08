Rogo di Londra, è lutto cittadino per il rientro in Italia della salma di Gloria Trevisan

E' tutto pronto a Camposampiero (Padova) per accogliere la salma di Gloria Trevisan, la giovane architetto morta nel rogo della Grenfell Tower di Londra insieme al fidanzato Marco Gottardi. La bara, in arrivo da Venezia accompagnata dal fratello e dal legale della famiglia che hanno sbrigato le ultime pratiche burocratiche, sarà trasportata nel duomo del paese, dove sarà allestita la camera ardente prima delle esequie in programma mercoledì 19 luglio alle 17. "La famiglia è stravolta - riferisce l'avvocato Maria Cristina Sandrin - ma in questo momento di difficoltà sta dando prova di grande amore". Proclamato il lutto cittadino.