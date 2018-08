Ritrovata a Roma la madre della nuotatrice Marialaura Simonetto: "Dovevo riflettere sulla mia vita"

Marialaura Simonetto (al centro con gli occhiali) in una foto con la famiglia, la madre Anna Fasol è la prima da sinistra

Anna Fasol è viva e sta bene. La madre della nuotatrice Marialaura Simonetto è stata ritrovata dai carabinieri a due settimane dalla sua scomparsa. Si era allontanata da casa "volontariamente e senza alcuna costrizione" per andare a Roma dove è stata ospitata da un centro di accoglienza della Croce Rossa. Lei ha spiegato ai carabinieri che l'hanno rintracciata che dietro alla sua scelta c'era il desiderio di "ritagliarsi alcuni giorni di riflessione per capire come meglio affrontare alcuni problemi di carattere prettamente privato".