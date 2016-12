Ripetizioni hard a Vicenza, prof a letto con studente di 16 anni per "premio"

"Tra noi c'era una forte attrazione fisica. Non l'ho costretto a fare nulla: ho trovato la maniera giusta per farlo studiare con profitto. Ha solo 16 anni? Sì, ma aveva la maturità di un 25enne", si è giustificata la psicologa intervistata da Il Giornale di Vicenza.



"Fin dalle prime lezioni - ha raccontato - mi sono resa conto che mi mangiava con gli occhi. Anche a me piaceva, così ho pensato di unire l'utile al dilettevole. Siccome non aveva voglia di studiare gli ho promesso un premio se fosse riuscito a scrivere un tema di italiano senza errori di grammatica. E premio dopo premio...".



"È stato un modo per farlo studiare, e ci sono riuscita visto che alla fine è passato dal 4 al 7 ed è stato promosso. Comunque lo so che ho sbagliato", ha sottolineato. A causa delle ripetizioni hard, la 31enne è rimasta senza lavoro e ora ha deciso di lasciare l'Italia: "Andrò a Londra o a Berlino, anche fare la cameriera mi va bene".