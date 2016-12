Ricatta il parroco dopo incontri hard ripresi con la spy-pen, arrestato

12:25 - Riprendeva con la spy pen i suoi incontri a luci rosse con il parroco e poi lo ricattava. Il giovane è stato arrestato con l'accusa di estorsione. La vicenda ha per protagonista il 22enne marocchino Sabir Outamne, in Italia senza lavoro né famiglia e in attesa di regolarizzazione.

Outamne avrebbe avuto rapporti sessuali con un sacerdote della Bassa Padovana e gli avrebbe chiesto 10mila euro in cambio del silenzio, come racconta il "Mattino". La somma è poi scesa a 3.700. Ma, al momento della consegna di denaro, sono arrivati i carabinieri. E così è scattata la denuncia contro il giovane, che si è poi presentato in tribunale a Rovigo.



La Procura ha chiesto il carcere, ma il giudice ha disposto per lui solo un obbligo di soggiorno.