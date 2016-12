Retromarcia per errore, bimba grave

Una bambina di 4 anni è in gravi condizioni dopo essere stata investita, per errore, dall'auto guidata dal padre. E' accaduto a Istrana (Treviso). L'uomo stava facendo retromarcia e non si è accorto che la figlia, mentre giocava nel giardino di casa, si era avvicinata alla macchina. Subito soccorsa dai medici, la bimba è stata trasferita all'ospedale Ca' Foncello, dove si trova in prognosi riservata, anche se non in pericolo di vita.