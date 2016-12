Rapinatori in fuga a Verona interrompono la registrazione del nuovo video di Nek

Stava registrando il video musicale di "Fuori pericolo", ma Nek nel pericolo ha rischiato di finirci davvero: le riprese, sotto il ponte di Castelvecchio a Verona, sono infatti state interrotte bruscamente a causa di una rapina. I banditi, in fuga dopo un colpo a una gioielleria, inseguiti dalla polizia hanno gettato un sacco con armi e refurtiva proprio a pochi passi dal luogo del ciak.

Il colpo milionario è stato messo a segno alle 17.30 di mercoledì: i rapinatori hanno legato i dipendenti della gioielleria, hanno arraffato i preziosi e poi sono fuggiti a piedi. Intercettati dalla polizia, i malviventi si sono sbarazzati delle "prove" gettando nell'Adige armi e refurtiva proprio nei pressi del ponte di Castelvecchio.



Gli agenti hanno così dovuto irrompere sul set del video di Nek per recuperare le pistole usate nella rapina, arrestando successivamente anche i due banditi. Per ora, invece, non è stata trovata traccia dei gioielli.