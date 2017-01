Protesta Cpa Venezia, partito il primo pullman per l'Emilia Romagna

Sono partiti dal centro di accoglienza di Cona (Venezia) un pullman e due furgoncini con a bordo parte dei cento migranti che saranno accompagnati in Emilia Romagna. Le operazioni di smistamento sui mezzi si sono svolte senza problemi. Un secondo pullman è ancora in attesa, circondato da gruppi di persone che attendono di salire. A bordo del mezzo già in viaggio ci sono soprattutto coppie che saranno ospitate in uno dei centri già individuati.