Portogruaro, sindaco non stringe mano a ragazza di colore

La Rete non perdona: ne sa qualcosa Maria Teresa Senatore, sindaco di Portogruaro diventata bersaglio di critiche e attacchi per non aver stretto la mano a una ragazza di colore durante la cerimonia pubblica del 4 Novembre. Il filmato postato da un blogger suscita indignazione e rabbia: la ragazza resta con la mano a mezz'aria, scambiando poi qualche parola con l'amica al suo fianco, che era stata salutata.

Senatore, eletta con il centrodestra, racconta di non ricordare l'episodio: "Se ci fosse stata una cosa del genere, me lo state dicendo voi, sicuramente non me ne sono accorta - ha commentato al'agenzia Ansa - Io stringo la mano a tutti, anzi vado incontro a tutti. Ciò che è inopportuno è che si mettano in risalto le differenze, io non lo faccio mai, nè per il colore, nè per la razza, o il credo politico, religioso o altro. Razzista è proprio colui che distingue le differenze".

Studenti in piazza - Il fatto non passa inosservato e scatta la mobilitazione. I rappresentanti della rete Studenti Medi del Veneto annunciano che venerdì mattina "saremo davanti al Teatro Russolo con striscioni e cartelli per ribadire che Portogruaro è una città in cui tutti possono sentirsi accolti ed integrati senza distinzioni di etnia e religione".