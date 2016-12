Pericolo valanghe, quattro morti in Trentino, Veneto e Piemonte

11:08 - Un giovane scialpinista è morto, sepolto da una valanga sulle montagne di Cortina d'Ampezzo. Un 24enne olandese è stato investito da una slavina che si è staccata sotto il monte Averau. Salvi il padre e due fratelli del giovane, che stavano sciando con lui. La seconda vittima è uno sciatore inglese di 47 anni travolto da una valanga che l'ha trascinato contro un albero nel Cuneese. Altri due morti in Trentino.

L'allarme valanghe, ancora una volta, non ha evitato la morte in montagna.



Tragedia a Cortina - A Cortina il giovane olandese, con il padre e i fratelli, stava sciando nel comprensorio del Col Gallina-5 Torri, vicino Passo Giau. Nonostante l'allerta lanciata dalla Protezione Civile, che stimava tra il grado 3 e 4 (marcato) il rischio valanghe, non ha resistito a buttarsi in neve fresca. Appena sotto il rifugio Averau ha tagliato a destra in fuori pista, seguito da due familiari, ed il suo peso ha provocato il distacco. Nessuno di loro aveva attrezzature di sicurezza, come l'Arva o i moderni "airbag" da scialpinismo che, in caso di valanga, consentono di stare a galla sulla di neve. L'enorme massa bianca è venuta giù all'improvviso, travolgendo il giovane, il padre e un altro fratello. Il terzo è rimasto incolume. Il padre e uno dei figli sono riusciti a mettersi in salvo, riportando solo alcune lesioni. Il 24enne è invece scomparso alla vista degli altri. Spuntava solo uno degli sci: sotto un metro e 80 di neve c'era il corpo del disperso. E' stata tentata ogni manovra di rianimazione, inutilmente. Troppo grave e prolungato lo stato di ipotermia, che non ha dato scampo al turista olandese.



Valanga travolge e uccide sciatore nel Cuneese - Lo sciatore travolto nel Cuneese è morto sul colpo. Inutili i soccorsi. L'incidente è avvenuto ad Argentera, in valle Stura. L'inglese stava sciando fuoripista con un gruppo di altre persone. Tutti erano dotati delle attrezzature di sicurezza (airbag e Arva), e sono riusciti a non farsi sommergere dalla massa nevosa. All'uomo, tuttavia, è stato fatale il violento urto contro un albero.



Due morti in Trentino - Due persone sono morte in Trentino. Si tratta di un giovane sciatore fuori pista lombardo e di uno snowboarder vicentino travolto da una valanga.



Due sciatori dispersi soccorsi nelle Marche - Due sciatori che si erano persi sciando fuori pista nel comprensorio del Monte Prata, sono stati recuperati sani e salvi da agenti del Corpo forestale dello Stato-sezione Castelsantangelo sul nera (Macerata). Si tratta di zio e nipote, residenti a Montefalco (Perugia).