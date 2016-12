Parto dopo overdose, neonato muore

Una tossicodipendente di 26 anni ha partorito in strada, a Padova, dopo essersi sentita male in seguito a un'overdose di eroina. La giovane ha dato alla luce il bimbo, di sole 21 settimane, pochi istanti dopo l'arrivo dei medici. Il piccolo è nato vivo, ma, nonostante l'immediato ricovero in ospedale, il suo cuore si è fermato poco dopo.