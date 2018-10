Parto a sorpresa in trattoria: la mamma non sapeva di essere incinta di 8 mesi

Una donna di Godega, in provincia di Treviso, ha partorito a sorpresa all'interno della trattoria che gestisce con il marito. Per i medici la neomamma, Sara Pollesel, era incinta di tre mesi e mezzo, invece era all'ottavo mese. Lo scrive il Gazzettino, spiegando che la donna ha avuto perdite ematiche simili al ciclo mestruale fino a gravidanza inoltrata e non è stato possibile stabilire la data esatta dell'ultimo ciclo. Mamma e bimba stanno bene.