Pagò i suoi operai con i soldi dell'Iva: Cassazione annulla la condanna

Nei due anni di crisi, anziché saldare circa 1 milione e 300mila euro di Iva, regolarmente dichiarata, l'imprenditore decise di pagare gli arretrati ai dipendenti, come previsto dagli accordi sindacali sottoscritti. Assolto in primo grado, in Appello Dorio si è visto ribaltare la sentenza.



"A fronte dell'argomentato apprezzamento del giudice di primo grado in ordine all'assenza di dolo e all'impossibilità di adempiere, unita alla valutazione dell'estraneità della crisi aziendale alle modalità gestorie dell'amministratore - scrivono ora i giudici della Cassazione - la sentenza della Corte di appello qui impugnata si è limitata, con poche righe a rovesciare il giudizio".