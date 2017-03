Padova, uomo trovato morto in casa: avanza ipotesi di omicidio

Si profila l'ipotesi dell'omicidio nell'indagine sulla morte di un uomo, Enrico Boggian, 52 anni, trovato cadavere in casa venerdì pomeriggio dal figlio 17enne, con una profonda ferita alla testa. L'uomo, titolare di una società di leasing per auto, viveva con la famiglia in una villetta a schiera a Selvazzano Dentro, alle porte di Padova. La ferita alla testa sarebbe stata provocata da un colpo d'arma da fuoco.