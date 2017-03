Padova, uccise ladro nel 2012: tabaccaio ora assolto in Appello

La condanna in primo grado era arrivata nonostante il pm Benedetto Roberti avesse chiesto l'assoluzione. Bersagliata da minacce anche attraverso i social network, il gup Bergamasco era stata posta sotto sorveglianza. Contro la sua decisione si erano schierate molte formazioni politiche, dalla Lega Nord a Forza Italia.



A sollevarsi a suo favore era giunta anche la voce del vescovo di Chioggia, Adriano Tessarollo. "Mi permetta un'ironia, signora giudice: quello che non era riuscito forse a rubare il ladro da vivo - aveva scritto il prelato nelle pagine del settimanale diocesano Nuova Scintilla - glielo ha dato il giudice, completando il furto alla famiglia, un bel vitalizio ottenuto per i suoi familiari, con l'incidente accadutogli nel suo 'lavoro di ladro'!". Oltre la condanna, il vescovo aveva criticato anche la decisione di dare un risarcimento alla madre e alla sorella del ladro. "Se la legge e chi la rappresenta hanno il compito di educare all'uso proporzionato della forza nella legittima difesa - aveva aggiunto il vescovo - non bisogna neanche correre il rischio di trasmettere un messaggio del genere: 'violenti, scassinatori e ladri, continuate tranquillamente la vostra criminale attività, tanto qui siete tutelati per legge, perché nessuno deve farvi del male mentre siete nell'esercizio del vostro 'lavoro'".



Parole pesanti che erano costate a Tessarollo le critiche dell'Associazione nazionale magistrati.