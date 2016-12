Padova, troppi colombi in città: il Comune dichiara guerra ai piccioni

13:26 - Padova non sarà più una città per piccioni. Il Comune ha deciso di dichiarare guerra ai pennuti, il cui numero, secondo uno studio dell'università, è due volte quello considerato sostenibile dalla città. La crociata contro i tanto disprezzati volatili, accusati di sporcare e diffondere malattie, in altre città è già in atto da qualche anno. Dopo i divieti di somministrare cibo ai colombi, l'assessorato all'ambiente sta studiando un piano antipiccioni.

Tra le ipotesi al vaglio del Comune, l'installazione di una torre colombaia che favorisca la nidificazione dei volatili, attirandoli in un sito dove le uova potrebbero essere rimosse per effettuare un controllo demografico sugli uccelli. Si pensa anche alla somministrazione di mangime antifecondativo e all'uso di falconi per contenere l'esplosione numerica dei colombi, oggi presenti in massa nel centro storico.