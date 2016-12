Padova, tenta il suicidio attraversando i binari: salvata da un poliziotto

17:54 - Era appena stata lasciata dal fidanzato dopo una lite furiosa. Così, presa da un momento di sconforto, mentre aspettava alla stazione ferroviaria di Padova il treno per Mestre, aveva deciso di suicidarsi, piazzandosi sul primo binario rivolta verso il treno in arrivo. Una scena che non è sfuggita a Rocco Salvan, poliziotto del Reparto Mobile di Padova ed ex rugbista delle Fiamme Gialle, in ferie e in attesa del treno per Roma. In pochi secondi, quando ormai il treno era già a duecento metri di distanza, l'agente si è catapultato sul binario, caricandosi sulle spalle la giovane e portandola in salvo sull'altra banchina, appena prima che il treno transitasse.