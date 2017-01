Padova, si allarga l'inchiesta su don Andrea: altri preti coinvolti nelle orge

Nelle cinque pagine di querela la donna ha sottolineato come alle orge, organizzate da don Andrea, partecipassero anche altri preti di chiese in città e nei comuni della provincia. Religiosi con i quali la 49enne padovana avrebbe consumato prestazioni sessuali, sia nella canonica di San Lazzaro che in appartamenti forniti dal sacerdote. Al momento nessuno dei preti è iscritto nel registro degli indagati. Gli inquirenti ora vogliono capire se questi parroci abbiano pagato don Contin per i rapporti con le sue parrocchiane poiché esiste, appunto, il sospetto che l'uomo procacciasse le donne per gli amici preti.



Il 16 gennaio l’inchiesta ha mosso un altro passo: il sostituto procuratore Roberto Piccione ha incaricato esperti informatici di aprire il pc e i dvd di don Andrea. Hanno novanta giorni di tempo per visionare e fare una relazione su una decina tra dvd (diventati famosi per essere stati catalogati con i nomi dei papi) e vecchie cassette Vhs, un pc, una decina di chiavette Usb, un tablet, lo smartphone e un altro cellulare del sacerdote e i cinque telefonini della vittima.



In questo materiale la procura spera di trovare la prova della consegna del denaro da parte degli uomini che partecipavano agli incontri e che aggraverebbe la posizione di don Contin.