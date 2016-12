Padova, sgominato "cartello" di spaccio:giro da 200mila euro al mese

Quattordici persone sono state arrestate dalla polizia di Padova con l'accusa di associazione per delinquere, riciclaggio e spaccio di sostanze stupefacenti. Le indagini hanno permesso di ricostruire le movimentazioni di fondi (anche 200mila euro al mese) derivanti dallo spaccio di droga, che confluivano in un esercizio pubblico del centro di Padova (vera e propria banca occulta), per essere poi trasferiti in Tunisia e Marocco.