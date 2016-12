06:02 - La polizia di Padova ha sgominato un gruppo criminale di trasfertisti serbi specializzato in assalti e spaccate ai negozi delle grandi firme in tutto il Paese: tre le persone finite in manette. Gli indagati colpivano in Italia sfruttando il fatto di essere incensurati e non conosciuti, con appoggi logistici regionali, razziando prestigiosi negozi di firme e facendo poi smerciare la refurtiva ad altri malviventi.