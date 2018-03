Padova, scoperto e denunciato il piromane della moschea: tradito dalla tessera elettorale

E' stato scoperto e denunciato dai carabinieri l'autore dell' attentato incendiario alla moschea nella notte tra domenica e lunedì a Padova . A tradire l'uomo, un 57enne padovano, la tessera elettorale con il suo nome, usata per appiccare il fuoco. L'indagato non è legato a nessun partito: si tratterebbe di una reazione abnorme a una lite per futili motivi. Gli inquirenti hanno escluso che il gesto sia riconducibile a pregiudizi religiosi o xenofobi.

L'uomo, tra domenica e lunedì, ha tentato per ben due volte di dare fuoco al portone d'ingresso del centro di preghiera "La saggezza". Avrebbe agito per vendetta nei confronti del vicino islamico.



Nella seconda occasione le fiamme avevano attecchito al portone e solo l'intervento di una pattuglia dell'Arma, in perlustrazione nella zona, ha evitato l'espandersi dell'incendio.



All'identità dell'uomo i carabinieri sono arrivati visionando i filmati delle telecamere sia della moschea sia di quelle sparse per la zona, ma soprattutto dalla tessera elettorale con il suo nome trovata semibruciata sul posto.