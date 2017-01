Padova, scandalo in sacrestia: sale il numero dei preti coinvolti

I carabinieri di Padova vogliono interrogare il secondo prete "regista" , un sacerdote che avrebbe filmato il sesso di gruppo organizzato dall'ex parroco, Andrea Contin. E sono altri due i religiosi che la procura vuole sentire come persone informate dei fatti . La 49enne parrocchiana che ha fatto partire le indagini ha infatti dichiarato di aver fatto sesso con altri due sacerdoti oltre a don Andrea e don Roberto Cavazzana , parroco di Carbonera di Rovolon.

"Don Contin iniziò a chiedermi di andare dietro la canonica per attirare i ragazzi che giocavano nel campo di calcio, e una volta adescati, mi costringeva ad avere rapporti sessuali con loro vicino al garage. Lui, nascosto, mi filmava e mi fotografava per poi farmi vedere i video", dice poi la donna ex amante "prediletta" del prete che ha avviato le indagini il 6 dicembre scorso denunciando il parroco.