Padova, rogo in centro accoglienza per migranti: 4 feriti lievi

Quattro migranti sono rimasti feriti in un incendio divampato presso il centro di accoglienza per richiedenti protezione internazionale di Bagnoli di Sopra (Padova). Le fiamme, domate dai vigili del fuoco, hanno bruciato completamente l'interno di un locale dormitorio. I quattro feriti sono stati trasportati in ospedale: tre con piccole ferite da taglio e uno per aver inalato del fumo. Si indaga sulle cause del rogo.